Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Illegale Personenbeförderung -

65623 Hahnstätten (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (07.05.2019) wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hahnstätten ein polnischer Kleinbus angehalten. Bei dieser Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass offensichtlich vier Personen befördert wurden. Da der polnische Fahrer keine entsprechende Lizenz zur Personenbeförderung vorlegen konnte, wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf Grund der Tatbestände wurde eine sogenannte Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld in Höhe vor 1.250 EUR fällig, die am späten Nachmittag bei der PI Diez hinterlegt wurde. Im Anschluss durfte der Fahrer dann, ohne Fahrgäste, seine Reise fortsetzen.

