Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur: 55-jähriger aus Montabaur vermisst

Montabaur (ots)

Seit gestern wird ein 55-jähriger Mann aus Montabaur vermisst. Der Mann verließ am späten Vormittag sein Wohnhaus in der Koblenzer Straße zu Fuß in unbekannte Richtung. Gestern Abend suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und Personenspürhunden nach dem Vermissten. Die Suche wurde am späten Abend ergebnislos eingestellt und wird aktuell fortgeführt. Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, sehr schlank, hat kurze dunkle Haare und ist Brillenträger. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell