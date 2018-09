Dortmund (ots) - Da in einem leerstehenden Gebäude Feuerschein zu sehen war, alarmierten Anwohner der Provinzialstraße in Bövinghausen gegen 4:50 Uhr die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später an dem dreigeschossigen Gebäude eintrafen war auf der Straße Brandgeruch wahrnehmbar. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Erkundung vor. Zu dieser Zeit hielt sich niemand im Haus auf. Im ersten Obergeschoss wurden Glutnester gefunden, die augenscheinlich durch ein durchgebranntes Loch in der Geschossdecke zur zweiten Etage heruntergefallen waren. Die Glutnester in beiden Etagen wurden durch die beiden Trupps abgelöscht. Mit einer Motorsäge nahmen die Brandschützer Teile der Deckenkonstruktion auf und suchten mit einer Wärmebildkamera weitere Brandreste um diese abzulöschen. Danach lüfteten sie das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter. Gegen 6:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr ersteinmal beendet. Für 8:30 wurde eine Revision der Einsatzstelle angesetzt, um zu Überprüfen, ob sich noch irgendwo Glutnester versteckt hatten. Diese verlief aber negativ. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die Brandursachenermittlung. Die Feuerwehr war mit insgesamt 29 Einsatzkräften der Feuerwachen 5 (Marten), 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes vor Ort.

