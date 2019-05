Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mörsbach - Versuchter Einbruch in Kita

Mörsbach (ots)

Im Zeitraum vom 03.05.19 - 06.05.19 versuchten bisher unbekannte Täter in die Kita in Mörsbach einzubrechen. An einer Tür konnten entsprechende Hebelspuren konstatiet werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell