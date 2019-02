Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach

Neunkirchen - Sachbeschädigung an PKW mit hohem Schaden

Niederfischbach / Neunkirchen (ots)

Im Zeitraum vom 21.02.2019 20:00 Uhr bis zum 22.02.2019, 00:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Peugeot 2008, Farbe: schwarz. Der PKW wurde auf der Fahrerseite, mittels eines unbekannten Gegenstandes, von vorne bis hinten zerkratzt. Der Schaden beträgt mind. 1500,- Euro. Im Tatzeitraum war der PKW in Niederfischbach vor der Fa. Barth, in Niederfischbach, Hahnhof und auf dem Firmenparkplatz der Fa. Robert Thomas in Neunkirchen abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

