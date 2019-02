Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallbilanz 2018 der Polizeidirektion Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied(ots)Gesamtzahl der Verkehrsunfälle (10.272) im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig (1,2 %)

Zahl der Unfälle mit Personenschaden trotz gesunkener Gesamtunfallzahlen angestiegen. 9 Getötete und damit 6 weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr Schwerverletzte

Jeder fünfte Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort. Die Aufklärungsquote ist angestiegen und liegt erstmals über 44 %

3 Schulwegunfälle, hierbei kein Kind als Mitfahrer in einem Fahrzeug

Unfälle mit Senioren (ab 65 Jahre) nehmen einen Anteil von 20,5 % am Gesamtunfallgeschehen ein

Weniger junge Fahrer (15 bis 24 Jahre) an Unfällen beteiligt, jedoch mit 16,6 % überdurchschnittlich hoher Anteil an Personenschadensunfällen gemessen am Gesamtunfallaufkommen

Mehr Motorradunfälle mit ebenfalls mehr Personenschäden, 1 tödlich verletzter Zweiradfahrer

Mehr Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Zusätzlich 277 Fahrzeugführer unter Alkohol- und 243 unter Drogeneinfluss ohne Unfallzusammenhang festgestellt

Deutlicher Rückgang der Unfallursache Geschwindigkeit, dennoch schwerwiegende Unfallfolgen. 22.400 Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet

Unfallentwicklung der Polizeidirektion Neuwied in der Übersicht:

