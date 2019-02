Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Bandendiebstahl

Niederfischbach (ots)

Am 20.02.2019, 14:20 Uhr, wird der Polizeiinspektion Betzdorf durch eine Zeugin mitgeteilt, dass drei junge Männer, sich auffällig vor einem Geschäft in der Konrad-Adenauer-Straße verhalten. Sie habe nun einen dieser jungen Männer aus dem Keller eines leerstehenden und unbewohnten Nachbarhauses kommen sehen. Die drei Personen seien, als sie sie angesprochen habe geflüchtet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung werden drei männliche Personen kontrolliert, sie können später als die in Rede stehenden Personen identifiziert werden. Am Tatort wird festgestellt, dass Möbel im Obergeschoss des Hauses geöffnet wurden. Da das Haus seit etwa zehn Jahren unbewohnt ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Durch weitere Ermittlungen wird festgestellt, dass die drei Beschuldigten bereits in der Nacht zuvor, gegen 03:30 Uhr, in der Schlesingstraße unterwegs waren und mindestens an einem Wohnhaus an der Tür hantierten.

Die drei Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

