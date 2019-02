Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw Renault, welcher in der Nacht zum Mittwoch in der Goethestraße geparkt war. Die Frontscheibe des Pkw wurde mit einem Gegenstand getroffen, so dass sie erheblich beschädigt wurde. Es könnte sich um eine Steinwurf gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell