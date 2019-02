Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schadenslage Einkaufsmarkt in Unkel am 20.02.2019

Unkel (ots)

Zur Ursache des Schadensereignisses am Mittwochabend im Einkaufcenter in Unkel kann die Polizeiinspektion in Linz im Moment keine weiteren konkreten Hinweise geben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Linz dauern an, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.

Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen.

