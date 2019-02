Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Warnung vor möglichen Giftködern

Alsdorf (ots)

Am Montag, 18.02.2019 und Mittwoch, 20.02.2019, hat eine Anwohnerin aus Alsdorf in der Nähe des Parks/Spielplatzes/Parkplatzes bei der ehemaligen griechischen Gaststätte an der Hauptstraße zwei blaue Substanzen aufgefunden. Eine hat etwa die Größe einer Mandarine, die zweite ist etwa Brausetablettengroß. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass es sich um Giftköder in Form von Rattengift handeln könnte. Die Untersuchungen stehen noch aus.

Aufgrund der Nähe der Fundorte zu Spielplatz und Kindergarten, aber auch, weil dort Hundespazierweg entlangführt, wird vorsorglich auf die mögliche Gefahr hingewiesen. Es wird gebeten, Unregelmäßigkeiten sofort an die hiesige Dienststelle mitzuteilen.

