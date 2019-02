Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfälle, Straftaten und Sonstiges im Bereich der Polizei Neuwied - Medieninfo von Freitag, 22.02.19, 07:00 Uhr bis Sonntag, 24.02.19, 05:00 Uhr

Neuwied (ots)

1. Verkehrsunfälle

Am Wochenende ereigneten sich insgesamt 15 Verkehrsunfälle bei denen eine Person leicht verletzt wurde und ein Gesamtsachschaden von etwa 14.200 EUR entstand.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht Hinweise erhofft sich die Polizei in Neuwied, nachdem am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr vermutlich ein LKW die Engerser Landstraße aus Richtung Block kommend befuhr und beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan NV400 beschädigte. Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde im Bereich Allensteiner Straße/Görlitzer Straße ein Laternenmast beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Allensteiner Straße und wollte nach links in die Görlitzer Straße einbiegen, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Als Unfallverursacher soll ein silberner/grauer Kleinwagen infrage kommen. In der Zeit von Dienstag bis Samstag wurde in der Frans-Hals-Straße der linke Außenspiegel eines dort geparkten PKW Ford Focus beschädigt; in der Luisenstraße wurde am Samstagnachmittag ein geparkter Fiat Stilo an der vorderen Stoßstange beschädigt. Auch hier entfernten sich die jeweiligen Verursacher unverrichteter Dinge und die Polizei Neuwied sucht Zeugen.

2. Straftaten

Sachbeschädigung Hinweise erhofft sich die Neuwieder Polizei, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Freitag an der Raiffeisenschule scheinbar ihre künstlerischen Fähigkeiten ausprobierten und an mehreren Gebäudeteilen Graffitis aufsprühten.

Ehestreit Am Freitagmorgen kam es gegen 8 Uhr Am Klärwerk zu einem Streit zwischen einem Ehepaar, in dessen Verlauf der 25jährige Ehemann seine Frau geschlagen und gewürgt haben soll. Der Ehemann wurde der Wohnung verwiesen, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Gewaltschutzanordnung erlassen.

Versuchte Erpressung Der Email-Account eines 60jährigen Mannes aus der Burgtorstraße wurde offensichtlich Anfang des Monats gehackt. Nunmehr erhielt der Mann eine Aufforderung in englischer Sprache, er solle einen Geldbetrag inform von Bitcoins zahlen, ansonsten würde man "belastendes Material" an alle seine Email-Kontakte versenden, welches angeblich durch eine Webcam aufgenommen worden sei. Der Mann erstattete Strafanzeige.

Fahrraddiebstahl Am Freitagmorgen wurde in der Mühlwerthstraße ein schwarzes Herrenmountainbike der Marke Carver gestohlen.

Handy gestohlen In der Heddesdorfer Straße wurde einer 15jährigen am Freitagnachmittag in einer Jugendeinrichtung ein I-Phone 7 und Bargeld gestohlen.

Beleidigt worden Nachdem am Freitagabend gegen 18:15 Uhr eine Frau auf der Friedrich-Rech-Straße ihren PKW abrupt abbremsen musste, weil zwei Jugendliche die Straße unverhofft überquerten, fragte die Frau die beiden, was los sei. Daraufhin wird sie von einem der beiden beleidigt.

Kinder-Notfallkoffer aus Rettungswagen entwendet In der Zeit von Montag bis Donnerstag wurde aus einem Rettungswagen ein Kinder-Notfallkoffer entwendet, der dann von einer Krankenschwester vor dem Schwesternwohnheim des Marienhausklinikums Neuwied aufgefunden wurde. Der Koffer lag in einem Gebüsch, der Inhalt verstreut daneben. Der oder die Täter hatten es offensichtlich auf einige Spritzen und Kanülen abgesehen.

Raubdelikt - Zeugen gesucht Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr entrissen zwei bislang Unbekannte einer 36jährigen Frau in der Alleestraße die Handtasche. Einer der Täter schlug die Frau auf den Hinterkopf und anschließend entrissen beide Täter der Frau ihre über der Schulter getragene Handtasche. Einer der Täter öffnete die Handtasche und nahm das Bargeld aus der dort deponierten Geldbörse, während der andere Täter die Frau festhielt. Beide Männer waren etwa 180 cm groß, schlank und dunkel bekleidet; einer der beiden trug eine dunkle Base-Cap. Während der Tat sprachen beide Täter kein Wort. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen.

PKW-Aufbruch Ebenfalls Hinweise erhofft sich die Neuwieder Polizei, nachdem bislang Unbekannte in der Nacht zum Samstag im Sandkauler Weg einen dort abgestellten grauen 7er BMW aufbrachen. Nachdem die Seitenscheibe an der hinteren, linken Tür eingeschlagen wurde, entwendete man Navigationsgerät, Radio und Bordcomputer.

Streit im Taxi Am Sonntagmorgen gegen 01.40 Uhr fing ein 36jähriger stark alkoholisierter Mann in der Dr.-Karl-Carstens-Straße einen Streit mit einem Taxifahrer an; er wollte die Fahrtkosten nicht bezahlen, bedrohte den Taxifahrer, schlug und trat diesen. Nachdem die Polizei erschien, landete der Streithahn in einer Zelle; es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Taxifahrer erlitt Prellungen.

