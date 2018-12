POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Täterfestnahme

Mainz-Oberstadt (ots) - Freitag, 30.11.2018, 22:18 Uhr

Ein 40-Jähriger befindet sich in der Windmühlenstraße. Er hört in einiger Entfernung ein Klirren. Dabei sieht er einen 31-Jährigen an einem Auto stehen, an dem eine Scheibe eingeschlagen ist. Er verständigt sofort die Polizei und entfernt sich etwas. Als diese bei ihm eintrifft, sieht er den 31-Jährigen in einiger Entfernung, als der gerade aus einem Fahrzeug aussteigt. Er wird von einer weiteren, in der Nähe befindlichen Streifenwagenbesatzung, kontrolliert und festgenommen. Diese kann feststellen, dass der 31-Jährige betrunken ist. Ein Atemalkoholtest ergibt 2,3 Promille. Der 31-Jährige trägt einen Rucksack mit diversem Werkzeug und eine Sporttasche bei sich. In der Sporttasche als auch an seiner Kleidung befinden sich Glassplitter. Insgesamt können vier Fahrzeuge mit eingeschlagener Scheibe festgestellt werden. Ein Fahrzeugbesitzer kann die von dem 31-Jährigen mitgeführte Sporttasche als seine identifizieren. Sie wird ihm zurückgegeben. Die verbleibenden Gegenstände werden zunächst sichergestellt. Am nächsten Morgen ordnet eine Richterin die Untersuchungshaft gegen ihn an. Er wird in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

