POL-PPMZ: Kollision mit drei Autos

Mainz (ots) - Sonntag, 02.12.2018, 19:00 Uhr

Am Sonntagabend ist es zu einer Kollision mit drei Autos in der Parcusstraße gekommen. Eine 37-Jährige und ein 29-Jähriger fahren von der Kaiserstraße kommend mit ihren Autos die Parcusstraße in Fahrtrichtung Alicenplatz. Die 37-Jährige benutzt hierbei den linken der beiden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung, der 29-Jährige den rechten. Ein 26-jähriger Autofahrer befährt vom Münsterplatz kommend verbotswidrig die an dieser Stelle lediglich für Straßenbahnen/Busse freigegebene Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Parcusstraße überquert er die Kreuzung ohne auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten. Zum gleichen Zeitpunkt überqueren die 37-Jährige und der 29-Jährige die Kreuzung und es kommt zum Zusammenstoß zwischen den drei Autos. Zunächst kollidiert die 37-Jährige mit dem von links kommenden 26-Jährigen und folgend der rechts neben ihm fahrende 29-Jährige.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

