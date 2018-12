POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots) - Sonntag, 02.12.2018, 06:54 Uhr

Ein 48-Jähriger befährt die Mainzer Landstraße aus Richtung Mainz-Mombach kommend in Richtung Budenheim. Durch ein entgegenkommendes Auto wird er geblendet, woraufhin er mit seinem Auto die Verkehrsinsel sowie die darauf befindlichen Verkehrsschilder überfährt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ist das Auto in der Parkbucht der Bushaltestelle abgestellt und befindet sich nicht mehr in der Unfallendposition. Die Frontscheibe ist gerissen und es können weitere Beschädigungen an der Fahrzeugfront festgestellt werden. Der Fahrer ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

