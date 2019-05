Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus in Montabaur

Montabaur (ots)

Am Morgen des 05.05.2019 zwischen 05:00 Uhr und 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Alleestraße in Montabaur ein. Entwendet wurden neben Bargeld auch Schmuck, Uhren und weitere Wertgegenstände. Es werden Zeugen gesucht, die in dem angegebenen Tatzeitraum an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

