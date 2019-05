POL-PDMT: Trickdiebstahl im Outletcenter in Montabaur

Polizeidirektion Montabaur

Am 03.05.2019 um 15:30 Uhr kam es durch ein Paar mit Kind zu einem vollendeten Trickdiebstahl in einer Filiale des FOC in Montabaur. Die bislang unbekannten Täter betraten das Ladengeschäft im FOC und gaben gegenüber dem Verkäufer an, aus dem Ausland zu sein und deswegen Euro-Scheine mit deutscher Kennung zu sammeln und baten den Verkäufer, einen ihrer Scheine gegen einen anderen 20 Euro-Schein zu tauschen. Als sich der Verkäufer auf den Tausch einließ, stellte man später das Fehlen von einem dreistelligen Bargeldbetrag fest. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter dies auch in weiteren Geschäften versucht haben. Die Täter können wir folgt beschrieben werden: Männlicher Täter, ca. 30 -35 Jahre alt, 180 cm groß, südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare, blaue Jacke, kariertes Hemd, dunkle Hose. Weibliche Täterin ca. 25 Jahre, 165 cm groß, südländisches Aussehen, Brillenträgerin, dunkle Haare mit Zopf, gelber Schal und blaue Jacke. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

