Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots)

Am Donnerstag den 02.05.19, zwischen 14:00 - 16:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnallee 5, in Montabaur zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei das geparkte Fahrzeug. Der Parkplatz liegt unterhalb vom Bahnhof, an einem Kreisverkehr in Richtung Eschelbach. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Montabaur.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell