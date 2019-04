Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rotlichtbesuch fordert Polizeieinsatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag rief der Betreiber eines Bordells die Polizei zur Hilfe. Ein Gast habe es aufgrund starken Harndranges nicht mehr rechtzeitig zur Toilette geschafft. Die Folge waren durch Urin beschmutzte Handtücher, die sich in einem Korb befanden. Für die hier anfallenden Kosten, die der Inhaber des Etablissements dem Gast nun in Rechnung stellen will, benötigte dieser nun die Personalien des Herrn. Der 78-jährige Mann wollte hierzu die Angaben verweigern, wodurch eine Streife der Polizei hinzugezogen wurde und den Sachverhalt aufnahm.

