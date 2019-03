Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein derzeit unbewohntes Reihenhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt. Am Samstag, den 02.03.2019, in einem Zeitraum von 08.30 Uhr - 23.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem derzeit unbewohnten Reihenhaus in der Eulenstraße auf. Es wurden augenscheinlich keine Gegenstände entwendet. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell