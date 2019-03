Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Serie von Sachbeschädigungen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 17.03.2019, in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, wurden in der Ludwigshafener Innenstadt, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, indem sie mittels eines spitzen Gegenstandes jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Einer der Geschädigten konnte kurz nach 03:00 Uhr eine Person sichten, die als Täter in Betracht kommen könnte. Diese konnte, im Rahmen der Fahndung, allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Mögliche Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 963-2122 in Verbindung zu setzen.

