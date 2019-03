Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.03.2019 auf Sonntag, 17.03.2019 hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einer Gaststätte in der Hohenzollernstraße in Ludwigshafen auf. Dort entwendeten sie, eine bislang noch nicht feststehende Menge Bargeld, aus den dort aufgebrochenen Spielautomaten.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963 2773 in Verbindung zu setzten.

