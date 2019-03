Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Serie von zerstochenen Pkw-Reifen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, 15.03.2019 auf Samstag, 16.03.2019 zerstachen bislang unbekannte Täter im Bereich Leuschnerstraße, Blücherstraße und Goethestraße in Ludwigshafen die Reifen an insgesamt 12 dort geparkten Pkw. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzten.

