Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190221 - 200 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahmen nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 20. Februar 2019, gegen 11.30 Uhr, überraschten Polizeibeamte zwei Chilenen, welche beschuldigt werden, in eine Wohnung im Bachforellenweg gewaltsam eingedrungen zu sein. Die beiden festgenommenen Personen, 31 und 32 Jahre alt, liefen den Beamten mit einer prall gefüllten Reisetasche in die Arme und ließen sich widerstandslos festnehmen. Wie sich herausstellte, hatten sie zuvor eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sich anschließend in der Wohnung nach Wertgegenständen umgeschaut. In der Reisetasche befand sich Markenkleidung, Schmuck, eine Kamera und Handtaschen im Gesamtwert von etwa 4.000 EUR. Die beiden Festgenommenen hatten in einem Frankfurter Hotel übernachtet. Auf ihrem Zimmer fanden sich noch weitere Handtaschen, Markenkleidung, Designer-Sonnenbrillen und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 4.000 EUR. Hinzu kommen Devisen im Wert von etwa 430 EUR. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

