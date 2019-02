Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190220 - 197 Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 41-Jähriger befuhr am Dienstag, den 19. Februar 2019, gegen 16.15 Uhr, die A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Eschborn und Höchst, in Höhe der dortigen Tankstelle, musste der 41-Jährige seinen Renault Traffic verkehrsbedingt abbremsen. Offensichtlich erkannte dies der 64-jährige Fahrer eines Skodas zu spät und prallte auf den Renault. Der Fahrer des Skoda wurde schwer, der des Renault leicht verletzt. Beide Personen wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Da sich auch der Rettungshubschrauber im Einsatz befand, musste die Autobahn zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr voll gesperrt werden.

