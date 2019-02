Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190219 - 195 Frankfurt-Bockenheim: Fahrraddiebstahl

(fue) Zwischen Samstag, den 16. Februar 2019, 17.00 Uhr und Sonntag, den 17. Februar 2019, 11.00 Uhr, wurde aus dem Innenhof eines Hauses in der Basaltstraße ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Das Rad war mit einem massiven Schloss an einem Stahlbügel befestigt

Es handelt es sich um ein weißes Lastenrad des Herstellers Urban Arrow mit der Bezeichnung Family CX. Der aktuelle Wert des Rades wird auf etwa 3.500 EUR beziffert.

Ein Lichtbild des gestohlenen Rades liegt der Meldung bei.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

