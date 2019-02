Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190220 - 196 Frankfurt-Nied: Fußgänger verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 19. Februar 2019, gegen 10.55 Uhr, überquerte eine 39-jährige Frankfurterin die Mainzer Landstraße in Höhe der Haltestelle Tillystraße. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 37-Jähriger mit seinem VW Crafter auf der Mainzer Landstraße von Nied in Richtung Höchst unterwegs. Der Crafter erfasste die Frau und schleuderte sie zu Boden. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen, welche eine stationäre Aufnahme erforderlich machten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell