Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190220 - 198 Frankurt-Bonames: Seat im Carport ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einem Brand gestern Abend um 23.30 Uhr im Harheimer Weg ist ein Seat Altea komplett zerstört und das Carport, in dem er stand, stark beschädigt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Auto Feuer. Durch die Flammen wurde das hölzerne Dach des Carports stark in Mitleidenschaft gezogen, der Seat brannte völlig aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Scheune. Die Eigentümerin hatte den Pkw bis zum Mittag gefahren und dann dort abgestellt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache, ein technischer Defekt gilt derzeit als wahrscheinlich. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell