Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruchdiebstahl in Schulkiosk -

65582 Diez (ots)

Am heutigen Morgen (06.05.2019) wurde festgestellt, dass es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruchdiebstahl in den Schulkiosk am Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez kam. Hierbei wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Durch die Polizei konnten Spuren gesichert werden, die noch der Auswertung bedürfen. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de





