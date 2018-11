POL-F: 181115 - 1100 Frankfurt-Höchst: Portemonnaie weg

Frankfurt (ots) - (ne) Bei einem Einkaufsbummel in der Königsteiner Straße gestern Nachmittag ist einer 53-jährigen Frau das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden.

Die Frau besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Bekleidungsgeschäft. Als sie die ausgewählten Sachen an der Kasse bezahlen wollte, merkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Darin befanden sich neben rund 180 Euro Bargeld auch sämtliche Kärtchen, sowie der Führerschein.

Eine Angestellte des Ladens gab an, eine Frau mit Kinderwagen gesehen zu haben, die äuffällig hektisch aus dem Geschäft lief. Diese Frau wurde als etwa 165 cm groß beschrieben, mit kräftiger Statur und südosteuropäischem Erscheinungsbild. Sie trug schwarze lange Haare, hatte auffällige Pickel auf den Wangen und war dunkel gekleidet.

