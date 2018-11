POL-F: 181114 - 1097 Frankfurt-Innenstadt/Altstadt: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots) - (mc) Von gestern auf heute (14. November 2018) hat die Polizei gleich zwei Mal mutmaßliche Langfinger am Diebstahl hochwertiger Fahrräder gehindert.

Die erste Festnahme geschah um die Mittagszeit, als gegen 14.00 Uhr ein Mann mitten in der Hasengasse mit einem Bolzenschneider am Kettenschloss eines E-Rads im Wert von mehreren tausend Euro hantierte. Aufmerksame und hartnäckige Zeugen schritten ein und folgten dem im Anschluss flüchtenden Täter bis zum Römerberg, wo er von Polizeibeamten festgenommen wurde.

Der 39-jährige Wohnsitzlose wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Gegen 00.50 Uhr passierte es dann auf dem Willy-Brandt-Platz.

Hierbei wurden die Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie einer der mutmaßlichen Diebe das ebenfalls mehrere tausend Euro teure Fahrrad über die Schulter warf und über die Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof zu flüchten versuchte. Auch hier alarmierten Zeugen die Polizei, die wenig später beiden Männern im Alter von 29 und 35 Jahren Handschellen anlegten.

In Ermangelung von Haftgründen erfolgte die Entlassung der zwei Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell