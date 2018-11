POL-F: 181113 - 1096 Frankfurt-Gallus: Trickdiebe überrumpeln Seniorin

Frankfurt (ots) - (mc) Gestern (12. November 2018) fiel eine ältere Frau im Gallus zwei dreisten Gaunern zum Opfer, die sie um mehrere zehntausend Euro erleichterten.

Gegen 11.00 Uhr standen die zwei angeblichen Mitarbeiter vom Sozialamt vor ihrer Tür und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Im Gespräch mit ihr täuschten sie die Dame so sehr, dass sie den beiden mutmaßlichen Dieben ihre Ersparnisse im Wandsafe zeigte. Durch weitere Ablenkung gelang es der weiblichen Täterin das Bargeld im fünfstelligen Bereich zu entwenden.

Erst kurze Zeit später fiel der 87-Jährigen der Diebstahl auf.

Die Polizei sucht nach dem Diebespaar, welches wie folgt beschrieben wird:

Täterin 1: Weiblich, ca. 40 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 1,55 m groß, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine Wollmütze.

Täter 2: Männlich, ca. 50 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 1,75 m groß, schlanke bis kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch und trug ebenfalls eine Kopfdeckung, die allerdings nicht näher bekannt ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

