POL-F: 181112 - 1093 Frankfurt-Praunheim: 26 Fahrzeuge, 26 Kratzer - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (em) In der Nacht von Freitag (09. November 2018) auf Samstag (10. November 2018) wurden insgesamt 26 Fahrzeuge beschädigt. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Mittags alarmierten Anwohner der Fritz-Schumacher-Straße die Polizei. Dort und in der Straße Am Ebelfeld stellte die Streife 26 Autos fest, welche allesamt zerkratzt wurden.

Die Tat hat sich nach bisherigen Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Freitag auf Samstag zugetragen. Der finanzielle Schaden wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf mehrere zehntausende Euro geschätzt.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-11400 an das 14. Polizeirevier zu wenden.

(Hinweis: In Stadtteil Riederwald kam es ebenfalls zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Es wird auf die Meldung Nr. 1092 vom 12. November 2018 verwiesen.)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell