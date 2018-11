POL-F: 181112 - 1091 Frankfurt-Schwanheim: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots) - (fue) In der Zeit zwischen Samstag, den 10. November und Sonntag, den 11. November 2018, kam es im Stadtteil Schwanheim zu vier Pkw-Aufbrüchen. Die betroffenen Fahrzeuge, Modelle der Marke Mercedes, standen geparkt in der Henriette-Fürth-Straße, Hans-Pfitzner-Straße und der Martinskirchstraße. Aus den Autos wurde jeweils der Airbag des Lenkrades und in einem Fall das Navigationsgerät entwendet. Der insgesamt dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend EUR beziffern.

