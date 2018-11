POL-F: 181112 - 1092 Frankfurt-Riederwald: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (em) In der Nacht von Samstag (10. November 2018) auf Sonntag (11. November 2018) haben Unbekannte insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 05.50 Uhr wurde die Polizei wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Motzstraße alarmiert. Als sie vor Ort eintraf, mussten die Beamten feststellen, dass in derselben Straße sechs weitere Fahrzeuge beschädigt worden waren. An einem Opel Corsa, einem VW Golf, einem Skoda Fabia, einem Renault Clio, einem Opel Adam, einem Mercedes 190 sowie einem Opel Astra wurde der linke Außenspiegel jeweils abgetreten. Bei drei weiteren Pkw wurde mindestens eine Scheibe leicht heruntergedrückt, wobei die Fahrzeuge als solche nicht beschädigt wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Zusammenhang mit den Vorfällen Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11800 entgegen.

(Hinweis: In Praunheim kam es ebenfalls zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Betroffen waren 26 Fahrzeuge. Es wird auf die Meldung Nr. 1093 vom 12. November 2018 verwiesen.)

