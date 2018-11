POL-F: 181114 - 1098 Frankfurt-Fechenheim: Schwere Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (mc) In der Konstanzer Straße kam es gestern (13. November 2018) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 17.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil ein Balkon einer Hochparterre-Wohnung brannte. Im weiteren Verlauf stand das angrenzenden Wohnzimmer ebenfalls in Flammen, bis die Feuerwehr zeitnah den Brandherd löschte. Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten Anwohner alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus warnen und selbstständig evakuieren, wodurch keine Personen zu Schaden kamen.

Ersten Augenzeugenberichten zufolge, haben zwei Personen im Vorfeld mit Feuerwerkskörpern hantiert, die in Verbindung mit dem Brand stehen könnten.

Zum Berichtszeitpunkt ermitteln die Beamten vor Ort, um weitere Hinweise und Spuren zu sammeln.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich mit Angaben zur Sache und/oder den Tatverdächtigen unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

