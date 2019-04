Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: abgestürzter Radlader in den Weinbergen Obernhof

Obernhof (ots)

Am 25.04.2019, 08.00 Uhr stürzte ein ca. 5 Tonnen schwerer Radlader im Rahmen einer Arbeitseinsatzes in den Weinbergen von Obernhof ca. 80 - 100 Meter die Böschung hinunter, durchbrach eine soeben frisch errichte Stützmauer und blieb glücklicherweise oberhalb eines asphaltierten Weges in einer Mulde liegen. Aufgrund des aufgeweichten Erdreiches rutschte der Untergrund ab, sodass sich die Arbeitsmaschine selbständig machte. Der Maschinenführer hatte unmittelbar vorher das Arbeitsfahrzeug verlassen, sodass niemand zu Schaden kam. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obernhof wurden austretende Betriebsstoffe gesichert. Der Schaden dürfte sich auf ca. 50.000 EUR belaufen.

