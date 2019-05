Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Trunkenheit im Verkehr -

65582 Diez (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.05.2019) wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der auffällig unsicher durch Diez fahren würde. Da eigene Kräfte der PI Diez bei einem Verkehrsunfall gebunden waren, wurde die Polizei Limburg um Unterstützung gebeten. Durch eine Streifenbesatzung der hessischen Kollegen konnte die Fahrzeugführerin an einer Tankstelle in Diez festgestellt und überprüft werden. Hierbei wurde bei der 56 Jahre alten Frau aus der Verbandsgemeinde Diez im Rahmen eines freiwilligen Tests ein Alkoholwert von über zwei Promille in der Atemluft festgestellt, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste.

