Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro haben unbekannte Täter im Bereich Wiesenthalerhof angerichtet. Am Mittwoch meldete eine Anwohnerin der Assenmacherstraße, dass ihr Auto von Unbekannten zerkratzt wurde. Demnach haben die Täter an dem Mercedes Benz auf der Fahrerseite den hinteren Kotflügel sowie die hintere Tür und auf der Beifahrerseite die vordere Tür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend (10. März), 20 Uhr, und Montagnachmittag (11. März), 15 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, können unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße Kontakt aufnehmen. | cri

