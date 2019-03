Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steine gegen Auto geworfen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Mit Steinwürfen hat ein unbekannter Täter am Mittwochabend in der Donnersbergstraße ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Der Fahrer des Wagens berichtete später der Polizei, er sei gegen 19.30 Uhr aus Richtung Entersweiler Straße gekommen und in Richtung Mannheimer Straße gefahren, als in Höhe der Einmündung zur Theodor-Zink-Straße die Steine gegen seinen Wagen flogen. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei an dem Opel Corsa ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Als Zeuge des Vorfalls konnte vor Ort ein 8-jähriger Junge festgestellt werden. Er gab an, dass er einen Unbekannten gesehen habe, der in einem Gebüsch zum Volkspark hin stand. Dort habe er Steine vom Boden aufgenommen und diese nach dem Pkw geworfen. Anschließend sei der Täter in Richtung Entersweiler Straße davon gelaufen. Der Mann soll ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und schwarze Kleidung getragen haben. Über dem Gesicht hatte er eine Art Ski-Maske/Sturmhaube.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde in der näheren Umgebung niemand mehr gesichtet, auf den die Beschreibung passte. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. | cri

