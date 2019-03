Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Werkzeugkoffer & Scheinwerfer erbeutet

Polizei geht von Tatzusammenhang aus

Reinheim (ots)

Von einem Tatzusammenhang gehen die Ermittler der Polizei in Ober-Ramstadt nach einem weiteren Diebstahl aus einer Scheune in der Feldgemarkung aus. Kriminelle hatten vermutlich in der Nacht zum Sonntag (17.03.) aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Wembach" einen Werkzeugkoffer, ein Paar Tagfahrlampen sowie ein Nebelscheinwerfer gestohlen. Der Diebstahl wurde im 12 Uhr am Sonntag bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis 21.30 Uhr am Vorabend zurück. Ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in der Nachbarschaft (wir haben berichtet) liegt nahe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

