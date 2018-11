POL-PDMT: Versuchter Raubüberfall auf Spielothek

Bad Ems (ots) - Am Montag, 26.11.2018 kam es gegen 22:00 Uhr in einer Spielothek in der Bahnhofstraße in Bad Ems zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Der maskierte, männliche Täter versuchte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld zu erpressen. Zudem führte er ein kleines Messer mit sich. Die Pistole wurde von der Spielhallenaufsicht und den Besuchern als Spielzeugpistole erkannt, und der Täter konnte entwaffnet werden. Im Anschluss flüchtete er ohne Beute in Richtung Mainzer Straße. Der Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskiert. Weiterhin trug er einen schwarzen Schal, schwarze Handschuhe und einen dunkelgrauen Parka. Zudem wird der Täter als groß, etwa 185-190 cm und mit kräftiger Statur, beschrieben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0.

