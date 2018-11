POL-PDMT: Zeugen nach Diebstahl eines Tesla gesucht

Herschbach (ots) - Am 26.11.2018 wurde in Mülheim an der Ruhr ein Pkw Tesla, Model S, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen MI-TT915 entwendet. Als letzter Bekannter Standort des Fahrzeugs konnte am 26.11.2018 um 06:52 Uhr eine Örtlichkeit in 56249 Herschbach angezeigt werden. Das Fahrzeug dürfte demnach kurz vor der Ortschaft Herschbach aus Richtung B413 kommend, in oder an einem Feldweg in der Verlängerung der Wiedstraße gestanden haben. Wir bitten Zeugen die Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Fahrzeug gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Montabaur 02622/9226-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell