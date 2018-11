POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

Montabaur (ots) - Durch die Stadtverwaltung Nastätten wurden am Donnerstag, 22.11.2018, ein Graffiti und Schmiereien an der Begrenzungsmauer des Bürgerhauses in der Schulstraße festgestellt.

Der oder die Täter haben, vermutlich bereits in der Nacht zu Sonntag, 18.11.2018, mit schwarzer Farbe einen Schriftzug und Embleme an der Mauer angebracht.

Die Polizei Sankt Goarshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und, wegen des wenig freundlichen Inhalts des Schriftzugs, auch wegen Beleidigung.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der Verursacher führen, hat die Stadt Naststätten eine Belohnung von 500,-EUR ausgelobt. Hinweise bitte unter Tel. 06771/9327-0

