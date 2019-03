Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Wixhausen: Fenster eingeschlagen

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Messeler-Park-Straße, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Samstagvormittag (16.3.), in der Zeit zwischen 7 und 11 Uhr, schlugen bislang noch unbekannte Täter dort die Fensterscheibe eines Hauses ein und verursachten mit ihrem Vorgehen einen Sachschaden von mindestens 200 Euro. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter nicht die Räume und flüchteten ohne Beute.

Möglicherweise konnten die Täter beobachtet werden und ließen aus diesem Grunde von ihrem weiteren Vorhaben ab? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen.

