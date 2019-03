Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Büroraum /Computer und Monitor gestohlen

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (15.3.), 17 Uhr und Samstag (16.3.), 13.30 Uhr, ihr Unwesen in der Mainzer Straße / Ecke Neuwiesenweg getrieben. Auf der Suche nach Beute schlugen die Kriminellen das Fenster eines Bürogebäudes ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Computer mit dazugehörigem Monitor, im Wert von rund 1000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mit dem Diebesgut traten die Einbrecher unerkannt die Flucht an.

Die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

