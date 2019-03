Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher in Fahrschule

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Heppenheim (ots)

Durch den zerstörten Glaseinsatz der Eingangstür einer Fahrschule in der Ernst-Schneider-Straße sind Unbekannte eingebrochen. Die Kriminalpolizei (K 21/22) hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zwischen Samstagnachmittag (16.3.) 16 Uhr und Sonntagmorgen (17.3.) 10.45 Uhr Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Aus den Räumen der Fahrschule in der Innenstadt fehlt offenbar nichts. An der Tür ist ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

Hinweise zu dem Einbruch werden unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

