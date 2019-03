Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bilanz der Sturmschäden

Mayen (ots)

Am letzten Wochenende, insbesondere Sonntag, 10.03.19, bescherte das Sturmtief "Eberhard" der Polizeiinspektion Mayen weit über 20 Einsatzanlässe. Insbesondere kam es zu einer Vielzahl von umgestürzten oder entwurzelten Bäumen auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen, welche durch die Feuerwehr beseitigt werden mussten. Sturmböen lösten Alarmanlagen, bzw. Fehlalarme aus. Des Weiteren kam es durch umherfliegende Dachziegel/Äste/Straßenschilder/Gerüstteile/Bauzaunelemente zu Verkehrsunfällen oder aber Beschädigungen von Fahrzeugen. Zum Glück entstanden hierdurch nur Sachschäden. Verletzte Personen wurden nicht registriert.

Insbesondere am verkaufsoffenen Sonntag führten in der Fußgängerzone von Mayen umherfliegende Dachziegel zur Gefährdung von Passanten. Die Veranstaltung "Frühlingserwachen" musste aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden. Hierzu wurden die Zufahrtsstraßen nach Mayen von ca. 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt.

Zu einem weiteren größeren Einsatz kam es in den Nachmittagsstunden ebenfalls in Mayen, als das Dach eines Gastronomiebetriebes am Wasserturm sich sturmbedingt löste und zum Teil abgetragen wurde. Der Restaurantbetrieb sowie die Stromversorgung mussten ein- bzw. abgestellt werden. Feuerwehr und THW waren im Einsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden.

