Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Reifensatz aus Scheune gestohlen

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Aus einer Scheune haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (17.03.) einen Reifensatz im Wert von rund 1.200 Euro entwendet. Zwischen 21.30 Uhr am Samstag (16.03.) und 12 Uhr am folgenden Mittag drangen die Kriminellen in das Gebäude im Feld "am Wembach" ein. Hier waren die vier Räder auf Alufelgen gelagert. Mit ihrer Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite. Aufgrund des Umfangs ist davon auszugehen, dass sie ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Autos aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

