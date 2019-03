Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Blaue Vespa Piaggio (344-LCI) gestohlen

Lorsch (ots)

Eine blaue Vespa Piaggio wurde zwischen Freitagabend (16.3.) 19.45 Uhr und Samstagabend (17.3.) 20 Uhr in der Alexanderstraße gestohlen. An dem Mofa war zuletzt das aktuelle Versicherungskennzeichen in Grün, 344-LCI, angebracht. Für den Diebstahl wurde die Sicherung am Lenkrad und Zündschloss geknackt.

Hinweise zu dem Diebstahl und Standort des blauen Rollers nimmt die Polizei in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

