POL-PDLD: Burrweiler - Portemonnaie aus Auto gestohlen

Burrweiler (ots) - Aus einem unverschlossenen Auto wurde gestern in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr ein Portemonnaie gestohlen. Das Fahrzeug war geparkt auf dem Friedhofsparkplatz in der Hauptstraße. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld, Kreditkarten und sonstige diverse Papiere. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil Langfinger jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

